Sorprende il ladro in casa a Marcon: tenta di fermarlo e viene ferito con un taglierino

Si accorgono della presenza di un ladro in casa e tentano di bloccarlo, ma il padre rimedia una ferita da arma da taglio al gomito e il figlio viene minacciato con un taglierino in giardino. Trambusto verso la mezzanotte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione di via Don Bosco a Marcon, quando un delinquente solitario si era introdotto in qualche modo in una casa riuscendo anche a impadronirsi di alcuni monili in oro e altra bigiotteria.

Il piano salta

Qualcosa per lui, però, è andato storto: qualche rumore di troppo e gli inquilini si sono accorti della sua presenza cercando di intervenire. Il primo a entrare in azione è stato il capofamiglia, che ha ingaggiato una colluttazione con l'intruso. Quest'ultimo, che stava cercando di fuggire dalla finestra, per guadagnarsi la fuga ha attinto a un braccio il suo interlocutore ferendolo lievevemente, dopodiché si sarebbe portato all'esterno con il bottino.

Colluttazione in giardino

A quel punto ha dovuto superare le resistenze di un altro inquilino, il figlio. Si tratterebbe di un 26enne che avrebbe cercato in tutti i modi di bloccare il ladro, venendo raggiunto da qualche colpo proibito e ritrovandosi davanti alla minaccia dello stesso taglierino estratto poco prima. Alla fine il malvivente è riuscito a salire a bordo di un'auto facendo perdere le proprie tracce, mentre sul posto si sono portati i carabinieri della stazione locale per avviare le indagini. Il figlio ha riportato traumi guaribili in sette giorni, anche a causa di un colpo sferrato allo specchietto retrovisore del veicolo in fuga, al cui volante c'era un complice del ladro. Il padre, di 70 anni, non avrebbe rifiutato eventuali cure mediche.