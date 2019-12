Scoperta a rubare vestiti, aggredisce il direttore e gli punta le forbici in faccia

I carabinieri di Mirano hanno arrestato una cittadina romena, V.I. di 30 anni, per rapina. È stata sorpresa domenica pomeriggio dal personale del centro commerciale Tom di Caltana mentre stava rubando con una complice all’interno del negozio vestiti per 250 euro. Il suo "braccio destro" è riuscita a scappare con parte della refurtiva, mentre lei è stata fermata e condotta all'interno della galleria prima che potesse dileguarsi. Dopo i primi tentativi di farla ragionare e consegnare la merce, l'attimo di pazzia: la donna ha aggredito il direttore strategico Renato Celotto, finito poi al pronto soccorso con lesioni allo sterno e al basso ventre e contusioni varie. Per la delinquente si sono spalancate le porte del carcere femminile della Giudecca.

I fatti

Ad intercettare una delle due ladre è stata una commessa, la guardia giurata e il direttore del personale hanno poi preso in carico momentaneamente la 30enne in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Le è stato chiesto di consegnare la merce trafugata (delle tute Champion e dei jeans Levi's) e di consegnare il tronchese con il quale aveva asportato i sigilli di sicurezza dei capi, poi è bastato un attimo per far scattare l'aggressione. La donna, infatti, mentre Celotto cercava di contattare un tecnico che si occupa delle telecamere di sicurezza, ha provato a scappare. Ha preso delle forbici e le ha puntate in faccia al direttore strategico del centro. «Io d’istinto ho alzato le braccia per proteggermi il volto, - ha spiegato - e lei ha iniziato a mordermi una mano, spingendomi a terra. Sono caduto e mi è saltata addosso, cercando di colpirmi un occhio con le forbici». In quel momento è intervenuto alle sue spalle l’amministratore delegato Luigi Ardizzoni che l’ha fermata.

L'aggressiore al direttore strategico del centro

«Sono rimasto a terra, frastornato, dolorante e spaventato. - ha proseguito Celotto - Ad aiutare Ardizzoni che la tratteneva sono arrivati altri nostri collaboratori e la ladra ha iniziato a urlare. Ai carabinieri che sono subito intervenuti ha raccontato una versione fantasiosa, sostenendo di non aver rubato nulla e di essere stata aggredita. Ma abbiamo le telecamere di sicurezza che confermano tutta la vicenda. Poi, mentre correvo a farmi medicare, mi ha minacciato, dicendo che in caso di denuncia i suoi avvocati avrebbero scoperto il mio nome e avrebbe mandato i suoi fratelli a casa mia».

Al pronto soccorso

Finito all pronto soccorso, a Celotto sono state riscontrate lesioni allo sterno e al basso ventre, oltre a varie contusioni. Ora il centro Tom vuole organizzare alcune iniziative di sensibilizzazione. «Ringrazio Ardizzoni che mi ha salvato l’occhio. - ha concluso Celotto - Con lui quindi organizzeremo, a nome del Centro Tom, un’iniziativa a favore delle vittime di furti e rapine e una raccolta fondi per le persone aggredite sul posto di lavoro. Per il personale organizzeremo corsi di autodifesa e, nonostante i nostri sistemi di controllo si siano rivelati particolarmente efficaci, potenzieremo investendo in nuove tecniche avanzate e in nuove guardie armate dotate di webcam, per la sicurezza dei nostri clienti”.