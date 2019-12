Scoperta a rubare vestiti aggredisce il direttore con delle forbici e lo morde

I carabinieri di Mirano hanno arrestato una cittadina della Romania, V.I., di 30 anni, per rapina. È stata sorpresa dal direttore del centro commerciale Tom Tommasini di Caltana, durante lo scorso fine settimana, a rubare all’interno del negozio vestiti per 250 euro.

In carcere

La donna, di 30 anni, ha tentato di ferire l’uomo con delle forbici, probabilmente le stesse usate per rompere i sigilli del sistema anti-taccheggio. Lo ha poi un morso alla mano per liberarsi e scappare. Ma è stata bloccata anche dalla pattuglia dei carabinieri arrivati sul posto. Identificata arrestata è finita in carcere alla Giudecca.