La banda dei supermercati colpisce ancora: rapina armata alla Coop vicina a San Polo

Terzo colpo in pochi giorni ai danni di un supermercato in centro storico. Stavolta a finire nel mirino della banda che sta seminando assalti tra calli e campielli è stato il punto vendita Coop di calle Perdon, al civico 1338. Il supermercato, situato in zona San Polo, era ancora aperto poco prima delle 21 di domenica, quando un bandito armato di pistola, non è chiaro se vera o se finta, è entrato con il volto semitravisato da berretto e sciarpa. Con lui altri due complici.

Pistola puntata

All'improvviso ha estratto l'arma e l'ha puntata verso il personale che si trovava in cassa, facendosi consegnare l'incasso. Nessuno per fortuna si sarebbe fatto male, anche perché la procedura indicata dai vertici del gruppo è di non opporre resistenza per evitare conseguenze peggiori. A quel punto gli intrusi hanno fatto dietrofront e sono battuti in ritirata facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità. Sul posto subito dopo si è portata la polizia, che ha raccolto la testimonianza dei presenti. Il bottino è scarso, ammonta a 4 o 500 euro. Sull'episodio è intervenuto il questore, ricollegandolo ad altri due molto simili avvenuti nelle scorse settimane: "In queste rapine il modus operandi è lo stesso. Stiamo parlando di piccoli bottini, ma la vicenda diventa fastidiosa. Lavoriamo anche in sinergia con i carabinieri per individuare i responsabili".

Altri due colpi fotocopia

Inevitabile, quindi, collegare il blitz alle altre due rapine che hanno interessato il centro storico di recente: il 27 dicembre scorso venne assaltato, sempre mostrando una pistola, il supermercato Coop di campo San Giacomo dell'Orio, con bottino di circa 4mila euro. Una rapina fotocopia rispetto a quella perpetrata prima di Natale, quando nel mirino finì il punto vendita Crai di campo San tomà, sempre in orario prossimo alla chiusura. In quel caso il bottino fu di circa 1.800 euro.