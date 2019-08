Si nasconde tra la folla vicino alla Basilica di San Marco, era ricercato: arrestato

Si aggirava in piazza San Marco, mischiato tra la folla di turisti ma attento a evitare le forze dell'ordine. E' anche questo suo comportamento che ha insospettito i carabinieri che, insieme ai militari dell'esercito, stavano controllando la zona. Quando lo hanno fermato hanno scoperto che era ricercato.

L'uomo, A.M., 42enne marocchino, è stato bloccato venerdì mattina a Venezia. Mentre lo identificavano i carabinieri hanno scoperto che su di lui pendeva un provvedimento di carcerazione per lo sconto di una pena di undici mesi e 27 giorni a seguito di una condanna per rapina e lesioni, reati commessi a novembre 2018 ai danni della Coop di Cannaregio. Il 42enne è stato arrestato e accompagnato in carcere.