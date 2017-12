Ennesima rapina in supermercato a Venezia: banditi travisati e armati in fuga col bottino

Sono entrati col volto travisato e armati, puntando dritti alle due casse dell'esercizio. Ennesima rapina in un supermercato di Venezia nella serata di mercoledì, dopo un colpo molto simile che si è verificato nei giorni scorsi. Ad essere presa di mira dai banditi è stata la Coop di Campo San Giacomo dell'Orio attorno alle 20.45, poco prima della chiusura: i malviventi, dopo essersi appropriati dell'incasso di giornata, circa 4mila euro, sono fuggiti a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce. In questo senso il buio è stato un buon alleato: non è stato infatti possibile capire la direzione verso la quale siano scappati i rapinatori, complice la scarsa illuminazione della zona. All'interno del market c'erano ancora alcuni clienti, certo trasaliti nel momento in cui è stata estratta una pistola. Non sono state segnalate scene di panico.

In fuga con l'incasso

Tutto si è consumato in pochi minuti: i banditi, tutti col volto camuffato da berretti, cappucci e sciarpe, potevano sembrare inizialmente normali clienti, intabarrati per il freddo, ma ben presto si sono rivolti con fare minaccioso ai cassieri, puntando all'incasso di giornata. Uno di loro, per essere più convincente, ha estratto anche l'arma da fuoco - non è chiaro se vera o giocattolo - e a quel punto i dipendenti non hanno potuto fare altro che aprire le casse e consegnare tutto il denaro contante ai delinquenti. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia. In quei concitati momenti non è stato possibile capire se i malviventi fossero italiani o stranieri, anche in questo senso le indagini sono in corso. Al vaglio le eventuali telecamere di sicurezza del supermercato, oltre che quella della zona circostante San Giacomo dell'Orio per capire se i banditi si siano diretti verso piazzale Roma o, al contrario, si siano avventurati in centro storico.

Un'altra rapina, una settimana dopo

Si tratta di una rapina che sembra, di fatto, la fotocopia di quella occorsa la scorsa settimana, sempre a Venezia. Almeno nel "modus operandi" messo in pratica dai malviventi. Ad essere presa di mira qualche giorno prima di Natale era stata la Crai di Campo San Tomà, sempre in un orario prossimo alla chiusura. Anche in quella circostanza i rapinatori sono entrati nel negozio col volto travisato da sciarpe e berretti mostrando una pistola, arraffando un bottino totale di circa 1800 euro.