Rapina alla Coop: scappa con la merce, poi si scaglia contro gli agenti in borghese

Quando è uscito dal supermercato con la merce non pagata, non poteva sapere che tra le corsie fossero presenti anche due poliziotti. È successo martedì pomeriggio alla Coop di Fondamenta Santa Chiara. Il giovane, un 26enne italiano con precedenti specifici, dopo una colluttazione con gli agenti, è stato arrestato e condotto in carcere per rapina.

Inseguimento e colluttazione

Gli uomini in divisa, all'interno del market in abiti civili, hanno sentito le urla della cassiera, che segnalava l'uscita del ladro con la merce non pagata. A quel punto si sono identificati e hanno intimato al delinquente di fermarsi, ottenendo però esito opposto a quello desiderato. Il 26enne si è subito dato alla fuga, e dopo un inseguimento si è scagliato contro le forze dell'ordine. Ne è nata una collutazione breve ma intensa, al termine del quale è stato neutralizzato e ammanettato. A seguito del processo per direttissima di ieri, il giudice ne ha disposto la reclusione nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia.