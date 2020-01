Rapina in edicola e fuga con i soldi

Una rapina è stata messa a segno stamattina, poco prima delle 8, in un'edicola di San Donà di Piave, zona villaggio San Luca. Un uomo con un cappellino in testa avrebbe minacciato il titolare con un'arma - pare un taglierino - ordinandogli: «Dammi i soldi». Il negoziante ha quindi consegnato i contanti contenuti in cassa, circa 900 euro. Dopodiché il malvivente è fuggito.

Il titolare ha subito dato l'allarme ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, hanno sentito le testimonianze e avviato le indagini per risalire al responsabile della rapina. L'uomo sarebbe scappato a piedi. Le registrazioni delle telecamere installate in zona potrebbero contribuire a ricostruire l'episodio.