Bandito punta coltello contro la titolare della farmacia: in fuga con 2mila euro

È entrato in farmacia con il viso almeno in parte nascosto da una sciarpa, ha puntato il coltello contro la titolare e si è fatto consegnare l'incasso di giornata, circa 2mila euro. Il rapinatore, sulla cinquantina, è entrato nella farmacia Libralesso di Mira Porte mercoledì sera, attorno alle 19.30, poi è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. La titolare non ha opposto resistenza, poi ha chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini del caso, acquisendo anche i filmati di videosorveglianza del negozio. Lo riportano i quotidiani locali.