Punta la pistola contro l'orafo per farsi consegnare la borsa, poi la fuga

Non è stato necessario l'intervento del 118, nonostante l'episodio sia stato di per sé scioccante e lui sia stato sorpreso e trascinato, presumibilmente con violenza, da uno dei rapinatori, arrivato al punto di puntargli contro la pistola per ottenere la sua valigetta. Rapina nel territorio veneziano, questa volta ai danni di un orafo, dopo quella patita nei giorni scorsi da un tabaccaio di Chirignago. In entrambi i casi è spuntata l'arma da fuoco per sollecitare la vittima a consegnare la refurtiva.

I fatti

È successo nella prima serata di mercoledì, alla Gazzera. L'uomo è stato avvicinato da un'automobile mentre stava rientrando in casa, poi è stato braccato dal suo aggressore, che l'ha trascinato fin sull'esterno della sua abitazione, minacciandolo e intimandogli di consegnargli la borsa. Forse pensava che all'interno ci fossero ori e non solo alcuni effetti personali, tra cui telefono e computer. Fatto sta che lui non ha fatto nulla per opporre resistenza, consegnando ciò che aveva in suo possesso, prima che il bandito rientrasse in fretta in auto, dove ad attenderlo alla guida ci sarebbe stato almeno un complice.

L'allarme alle forze dell'ordine

Nella fuga, il conducente avrebbe sbandato contro un muretto, rifacendosi la fiancata. Un dettaglio, questo, utile alle forze dell'ordine allertate dalla vittima. I militari dell'Arma, raccolta la testimonianza del rapinato, si sono messi subito sulle tracce dei malviventi. Sono in corso le indagini per chiudere il cerchio sui banditi ed assicurarli alla giustizia.