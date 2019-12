Assalto alla Gls: banditi armati in fuga con 16mila euro

Hanno puntato una pistola contro le operatrici all'ingresso e si sono fatti consegnare i soldi. Circa 16mila euro in contanti con i quali sono scappati. I carabinieri hanno avviato un'indagine per dare un volto e un nome ai quattro banditi che martedì sera hanno commesso una rapina alla sede dell'azienda di spedizioni Gls in via Calnova a Noventa di Piave.

L'assalto intorno alle 19.30. Tre malviventi hanno coperto i loro volti con il passamontagna e sono entrati nella filiale, mentre il quarto uomo li aspettava in macchina. Con il bottino i banditi sono riusciti a scappare. Le vittime hanno lanciato l'allarme ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.