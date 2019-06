Si aggrappa al furgone dei ladri e viene trascinato per metri: 66enne all'ospedale

Quando ha capito che lo stavano derubando si è aggrappato al furgone dei ladri. Loro hanno premuto l'acceleratore trascinandolo per diversi metri. Un uomo di 66 anni di Martellago giovedì pomeriggio è finito all'ospedale dopo essere stato rapinato da due commercianti di frutta, proprietari di un banchetto itinerante.

Il furgone per la vendita era in sosta in via Olmo e il 66enne ha acquistato circa 40 euro di merce. Quando è stato il momento di pagare ha consegnato 50 euro ma i due commercianti, entrambi uomini, anzichè dargli il resto sono saliti a bordo e si sono dileguati. L'uomo, sorpreso, ha cercato di aggrapparsi al furgone per fermarli ma è rimasto ferito ed è stato medicato all'ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martellago che hanno raccolto la sua testimonianza e che stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere della zona per cercare di dare un volto e un nome alla coppia di rapinatori, che viaggia su un furgone di colore bianco.