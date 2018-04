Giovani "scaricati" in campagna: "Rapinati e sequestrati in auto, avevano una pistola"

Hanno allertato le forze dell'ordine nella tarda serata di lunedì, raccontando di essere stati rapinati e sequestrati a Mestre da alcuni banditi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Vigonovo, con il supporto dei colleghi dell'Arma della compagnia di Chioggia e del nucleo investigativo di Venezia, in merito a una presunta aggressione a scopo di rapina denunciata da una coppia di giovani soccorsi nelle campagna di Fossò: due ventenni hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, alle prese anche con lievi contusioni.

Indagini in corso

Secondo il loro racconto, sarebbero stati all'improvviso aggrediti mentre si trovavano sulla pubblica via a Mestre: tre sconosciuti li avrebbero minacciati con una pistola per poi costringerli a salire a bordo di un'auto. A quel punto le vittime sarebbero state malmentate e derubate del denaro che avevano con sé, oltre che dei telefoni cellulari. Gli accertamenti per far luce sulla vicenda sono in corso.