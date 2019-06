Rapina a mano armata in casa Morata: paura per Alice da sola in casa con i due bimbi

Paura nelle scorse ore in casa Morata a Madrid: una banda di ladri armati, infatti, è entrata nella casa della coppia e ha portato via un bottino molto ingente fatto di oggetti personali e oggeti di valore custoditi all'interno dell'abitazione.

Sola con i bimbi

A darne notizia alcuni quotidiani, tra cui As. I ladri sono entrati in azione approfittando dell'assenza dell'attaccante ex Juve, impegnato con la nazionale spagnola alle isole Far Oer. I malviventi, dunque, una volta fatta irruzione nella casa sono riusciti a depredare quanto hanno potuto. In casa, sola con i due figli, c'era Alice Campello. I bimbi, Alessandro e Leonardo, hanno meno di un anno di vita. E' stata la stessa compagna del calciatore, con un post Instagram, a rassicurare fan e tifosi che la brutta avventura si è fortunatamente risolta senza conseguenze.