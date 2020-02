Rapina in centro a Mira, pistola contro la cassiera e fuga con i soldi

I carabinieri stanno cercando l'autore di una rapina messa a segno verso le 12.30 di oggi, 10 febbraio, in una banca nel centro di Mira, la Intesa San Paolo di via Nazionale. Si tratta di un uomo che è entrato come un normale cliente, si è coperto velocemente il volto con il passamontagna e ha estratto una pistola, puntandola contro la cassiera e intimandole di consegnargli i soldi. La donna gli ha passato circa 2.500 euro in contanti e lui si è subito allontanato, non è chiaro se a piedi o con una macchina.

Rapina in banca

Al momento dell'azione c'erano anche altri clienti dentro la filiale, ma la rapina è stata molto veloce e nessun'altra persona è stata direttamente coinvolta. È molto probabile, secondo i carabinieri, che l'arma impiegata fosse una pistola giocattolo. Ora sono in corso le indagini per cercare di risalire al responsabile, anche con l'aiuto delle testimonianze e delle registrazioni delle telecamere.