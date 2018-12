Banditi nella sala slot, pistola puntata contro la cassiera

Nonostante le minacce alla cassiera non hanno ottenuto nulla. Erano le 3 e mezza, la notte scorsa, quando due uomini hanno fatto ingresso nella sala slot "Imperial Club" in via Galilei, a Mirano, con l'intenzione di ottenere i soldi della cassa. Avevano i volti parzialmente coperti da sciarpe. Si sono diretti al bancone e uno di loro ha puntato una pistola (non è chiaro se vera o meno) contro la dipendente del locale, ordinandole di consegnare l'incasso.

È stato il sistema di apertura ritardata della cassaforte a convincere i banditi a tornare sui propri passi. Hanno rinunciato a portare a termine la rapina e fatto dietrofront, allontanandosi velocemente dal locale. L'incursione è durata pochi istanti e nessuno si è fatto male. Una volta lanciato l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri, i quali hanno dato il via alle indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Sono state sentite le testimonianze delle persone presenti.