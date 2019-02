Ruba merce per migliaia di euro in profumeria e aggredisce la commessa: arrestato

Dopo essersi intascato vari articoli di profumeria, del valore di circa duemila euro, ha cercato di uscire dal negozio. Una commessa si è accorta del furto e ha cercato di fermarlo. Lui l'ha aggredita, strattonandola, e poi si è messo a correre. Le indagini hanno portato i carabinieri a identificare e arrestare il giovane che lo scorso 10 dicembre ha rapinato una profumeria a Portogruaro. Si tratta di E.T., 24enne romeno in Italia senza fissa dimora.

I militari della città del Lemene sabato mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Pordenone. Il ragazzo è stato rintracciato a San Stino di Livenza e accompagnato nel carcere di Pordenone. Nelle scorse ore anche un 38enne originario di Azzano Decimo, D.D., è finito in manette. L'uomo è stato intercettato a Fossalta di Portogruaro dai carabinieri e portato in carcere dove sconterà un residuo di pena di sei mesi per furti commessi a Cordovado e a San Vito al Tagliamento nel 2011.