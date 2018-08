Rapina in sala slot a San Stino, dipendente picchiato col calcio della pistola

Rapina in sala slot, pistola in pugno. Come riporta il Gazzettino , sono stati attimi di terrore per il dipendente di una sala slot di San Stino di Livenza, la Victoria Palace di via Tobagi, sabato notte: tre delinquenti, a volto coperto ed armati, sono andati dritti al fondo del locale, dove si trovava l'unico addetto in quel momento. Hanno subito preteso il denaro, prima ne è nata una discussione, poi uno dei rapinatori, per andare al sodo ed evitare di attirare l'attenzione troppo a lungo, ha colpito l'uomo con il calcio della pistola, procurandogli una brutta contusione.

La fuga

Il dipendente, in inferiorità numerica e con banditi armati, non ha potuto fare altro che consegnare l'incasso di giornata, circa 2mila euro. I malviventi, ottenuto il denaro, se la sono data a gambe levate, perdendo anche parte del bottino di serata nel tentativo di allontanarsi il più rapidamente possibile dal luogo della rapina.

I rilievi delle forze dell'ordine

La vittima ha quindi contattato i carabinieri, giunti sul posto per raccogliere la testimonianza della vittima e delle persone presenti sul posto durante l'aggressione. I militari dell'Arma hanno acquisito quindi le immagini di sorveglianza di zona, nella speranza di risalire ai responsabili. Pare si trattasse di tre persone piuttosto mingherline, forse ragazzi. Indagini in corso.