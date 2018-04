Violenta rapina in sala slot a San Donà, titolare reagisce: colpito da una scarica elettrica

Fanno irruzione quando tutt'attorno è buio, confidando nel fatto che con ogni probabilità non avrebbero trovato grossi ostacoli a frapporsi tra loro e i soldi. Così è stato. Rapina piuttosto violenta verso le 24 tra giovedì e venerdì a San Donà di Piave, in località Calvecchia. A un certo punto un trio di malviventi, armati di taser, ha fatto irruzione in una sala slot situata sulla strada statale 14 e ha messo nel mirino il titolare dell'esercizio, un 49enne di nazionalità cinesi.

Trio di banditi

I tre malintenzionati avrebbero parlato con accento est europeo e hanno subito puntato il taser contro la vittima intimandogli di consegnare l'incasso di giornata. Il 49enne, però, all'inizio ha cercato di resistere alle richieste dei banditi e, per questo motivo, l'hanno colpito con calci e pugni puntando anche sulla superiorità numerica. Di più: per assicurarsi di vincere tutte le sue resistenze, avrebbero anche fatto partire una scarica elettrica nei confronti del malcapitato, riuscendo a sottrargli circa 1.200 euro in contanti che aveva in tasca. Si tratta dei soldi che aveva appena prelevato dal fondo cassa.

Fuga in auto

I rapinatori, dopo aver preso il denaro, si sono allontanati a bordo di un'auto al volante della quale, con ogni probabilità, si trovava già un quarto complice, in attesa all'esterno anche con funzioni da "palo". Una volta che i compari sono saliti a bordo, ha pigiato il piede sull'acceleratore e ha permesso al trio di allontanarsi in tutta fretta prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul posto si sono portati i carabinieri del Norm di San Donà, che hanno raccolto la testimonianza anche di un residente che ha visto il veicolo dei rapinatori allontanarsi dopo essersi messo alla finestra per controllare cosa stesse accadendo, viste le urle e i rumori della colluttazione.