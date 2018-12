Torna in camera dopo la colazione e sorprende una ladra

Stava risalendo in camera dopo aver fatto colazione e, vicino al comò, ha sorpreso una donna che teneva già in mano una banconota da cento euro. Una ladra che si era introdotta a casa sua, in piena mattinata, e che stava rovistando nei cassetti. La padrona di casa, una 68enne di San Stino di Livenza, non si è lasciata intimorire e si è scagliata contro l'intrusa, intimandole di restituire il denaro. Quest'ultima, con una forte spinta, l'ha fatta cadere a terra.

A distanza di due settimane i carabinieri hanno arrestato Loredana Bottega, 56enne di San Donà, che ieri mattina è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare e accompagnata in carcere. La rapina risale allo scorso 21 novembre. A incastrare la 56enne è stata la stessa vittima che, nonostante la brutta caduta, era riuscita ad affacciarsi alla finestra e a memorizzare il numero di targa dell'auto con la quale era scappata la ladra. Questo ha aiutato gli investigatori a rintracciarla e a scoprire che «alle spalle ha già 18 condanne - scrive il gip nell'ordinanza -, l'ultima delle quali finita di scontare meno di un anno fa».