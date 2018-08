Jesolo, spray urticante per derubare i ragazzi alla festa

Avrebbero approfittato della ressa e della confusione per aggredire i partecipanti con lo spray al peperoncino e derubarli. L'episodio, riportato da La Nuova Venezia, si sarebbe svolto nel pomeriggio di Ferragosto nel corso dell'Holi party, la festa con lancio di colori in polvere che si è svolta sulla spiaggia antistante piazza Brescia, a Jesolo. Il fatto è stato denunciato da un gruppetto di minori provenienti dalla provincia di Treviso: hanno spiegato di aver accusato bruciore agli occhi e di essere stati aggrediti. A uno di loro sarebbe stata sottratta una collana d'oro. Sul posto è arrivato il personale medico con l'ambulanza.

Feste ed eccessi

Altri giovanissimi, 6 in tutto, sono finiti all'ospedale in questi giorni per motivi molto diversi, in particolare intossicazioni da alcol e droghe dopo aver partecipato a varie feste di Ferragosto sul litorale. Eventi che a Jesolo hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di ragazzi. Almeno un minorenne tra quelli portati al pronto soccorso.