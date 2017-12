Rapina al supermercato a Venezia: coppia di banditi con pistola scappa con il bottino

Hanno mostrato le pistole e, così facendo, si sono fatti consegnare i soldi rimasti in cassa. Sono in corso le indagini per dare un volto e un nome ai due malviventi che, come riporta il Gazzettino, lunedì scorso hanno rapinato il supermercato Crai di campo San Tomà, situato nel sestiere di San Polo a Venezia.

L'incursione

Il blitz sarebbe scattato in orario prossimo alla chiusura, verso le 20.30. La coppia di malviventi avrebbe fatto irruzione nel supermercato con i volti travisati dalle sciarpe e avrebbe concentrato l'attenzione sui pochi dipendenti rimasti all'interno. Almeno uno dei banditi si è avvicinato alle casse e si è fatto consegnare i soldi, circa 1.800 euro. Un bottino piuttosto ingente, arraffato il quale i rapinatori hanno fatto dietrofront e sono fuggiti a gambe levate prima che potessero intervenire le forze dell'ordine.

Le indagini

Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito all'incursione e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell'esercizio. I filmati sono ora al vaglio per trovare indizi utili alle indagini.