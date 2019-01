Entra al supermercato armato di taglierino e minaccia la cassiera: rapina da 450 euro, un fermo

Rapina venerdì pomeriggio al supermercato In's di San Donà di Piave in via Noventa. L'episodio attorno alle 17.30. Un uomo a volto scoperto, armato di taglierino, è entrato all'interno del negozio minacciando la cassiera per farsi consegnare l'incasso. La donna ha cercato di opporsi e a quel punto il malvivente ha estratto anche la lama. Il ladro, alla fine, è uscito con 450 euro. Nessuno è rimasto ferito.

Il fermo

Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri: i militari dell'Arma subito dopo hanno fermato un sospettato poco distante. Si tratta di un 31enne, pregiudicato, residente a Mantova ma, di fatto, senza fissa dimora. L’uomo, verso le ore 18.10, è stato bloccato da una pattuglia della locale compagnia non molto lontano dal supermercato.

L'allarme

I dipendenti del negozio, incolumi, hanno immediatamente chiamato il 112 e allertato la centrale operativa che, ricevuta la descrizione del malvivente, ha inviato le pattuglie disponibili in area e attivato comandi limitrofi e polizia locale. Dopo alcuni minuti di ricerche in zona uno degli equipaggi dell’Arma ha notato una persona corrispondente alla descrizione attraversare furtivamente la strada e lo ha controllato. Il sospettato, gravato da precedenti penali per rapina e reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 120 euro, ritenuti parte del bottino. Portato in caserma e riconosciuto dalla vittima, è stato sottoposto a fermo. Probabilmente l’uomo è riuscito a sbarazzarsi del taglierino e di parte del denaro subito dopo il colpo. Portato in carcere a Venezia è in attesa della convalida dell'arresto.