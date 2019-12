Rapina al supermercato, punta la pistola al cassiere e si fa consegnare l'incasso

Un uomo è entrato il 24 dicembre giorno della Vigilia di Natale al Prix di via Pertini a Mirano e, pistola alla mano, ha portato via l'incasso della giornata.

La rapina

L'episodio in pieno pomeriggio, attorno alle 16. Il ladro, a viso parzialmente coperto, si è recato alle casse del supermercato e con l'arma in mano ha minacciato il cassiere di farsi consegnare il denaro contenuto nel registro di cassa. Un bottino di 1800 euro. Una volta con i soldi in mano il rapinatore è fuggito a bordo di una bicicletta facendo presto perdere le sue tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Il danno è coperto da assicurazione.