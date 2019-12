Due anni e sei mesi a una 21enne per rapina

Due anni e sei mesi di reclusione, questa la sentenza emessa mercoledì mattina nei confronti di una 21enne domiciliata a Conegliano (Treviso), ma residente a Jesolo, finita a processo con l'accusa di rapina, tentata rapina e lesioni personali. I fatti sono avvenuti il 13 maggio scorso. Teatro della vicenda il pianerottolo di una palazzina al civico numero 57 di via Verdi a Conegliano.

La fuga

Secondo l'accusa si sarebbe trattato di una aggressione preceduta da un tentativo di rapina avvenuto il 9 dello stesso mese, quando la ragazza con un pretesto era riuscita a introdursi nell'appartamento della vicina e, dopo averla presa per il collo, si era fatta dare del denaro. Ma le grida di aiuto della donna avevano costretto la 21enne a scappare senza portarsi via i soldi. Solo quattro giorni dopo la giovane ci aveva riprovato, intercettando la vicina di casa mentre questa, intorno alle 11 del mattino, stava aprendo il portoncino d'ingresso del suo appartamento rientrando in casa, dopo aver fatto la spesa in un supermercato poco lontano dalla palazzina.

Il secondo tentativo

«Adesso tu mi dai i soldi che mi dovete»: le ha intimato la giovane, che per rendere più convincente la minaccia ha afferrato la sua vittima per le braccia scaraventandola a terra. Poi i colpi ripetuti con violenza, tanto da causare alla malcapitata un forte trauma cranico e un trauma contusivo al collo. Con la vittima messa ko la 21enne sarebbe passata all'azione, portandole via la borsa con 55 euro. Poco rispetto al presunto debito che il marito della vittima avrebbe avuto nei suoi confronti: e così, per aumentare il bottino del raid, ha finito con strapparle dal dito anche la fede nuziale in oro. Una vicina ha tentato il soccorso della donna. Ma la 21enne le si è scagliata contro colpendola alla testa e graffiandola al volto.