Il rapinatore di farmacie resta in carcere

Al termine dell'udienza di convalida tenutasi stamattina il gip ha deciso che Luca Roberto Pasquino, il 38enne di San Donà di Piave arrestato sabato scorso, resterà in carcere. L'uomo è accusato dei reati di rapina, lesioni gravissime, resistenza e porto abusivo di armi. Delinquente "trasfertista", si muoveva tra le province di Venezia e Treviso ed è ritenuto l'autore di numerosi colpi ai danni di farmacie a Conegliano. Lo riporta TrevisoToday.

Aggressione ai poliziotti

L'uomo, assistito dall'avvocato Rigoni-Stern del Foro di Vicenza, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Pasquino era finito in manette sabato pomeriggio dopo aver tentanto una nuova rapina in una farmacia, la terza nello stesso punto vendita. Aveva cercato di sfuggire alla cattura aggredendo, con in mano un coltello, due agenti di polizia: tra questi una donna che ha riportato ferite con prognosi di sessanta giorni.