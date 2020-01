Rapine tra Venezia, Rovigo e Ferrara: dopo la condanna finiscono in carcere

La loro base era tra le province di Venezia e Padova. Ma a loro si univano anche dei complici, «trasfertisti» che arrivavano dalla Sicilia e che si univano a loro nelle rapine. Tra le giornate di ieri e oggi, a Chioggia, i carabinieri hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi nei confronti di Andrea Gibin, 51enne e Stefano Voltolina, 55enne.

La coppia deve scontare la pena residua a seguito della condanna per rapina continuata aggravata in concorso. I fatti risalgono al 2015. i colpi sono stati commessi tra le province di Venezia, Rovigo e Ferrara. In manette, alcuni mesi dopo, erano finiti anche due complici dei chioggiotti.