Ratti e scarsa igiene: chiuso ristorante etnico di Dolo

All'interno dei locali c'erano ratti e sporcizia dilagante. Nella mattinata di ieri il personale del Servizio igiene dell'Ulss 3 ha emesso l'ordinanza di chiusura temporanea per un ristorante etnico di Dolo. I carabinieri della locale tenenza, invece, hanno sanzionato la proprietaria, elevando una multa di 2mila euro.

Ispezione di Ulss 3 e carabinieri

Nel corso dell'ispezione, il personale in servizio dell'Arma e dell'azienda sanitaria ha riscontrato le evidenti carenze in materia igienico-sanitaria che hanno portato inevitabilmente al provvedimento, in attesa della sanificazione dei locali.