Rave party sulla spiaggia agli Alberoni, fermati 50 ragazzi

Sono stati numerosi gli interventi dei carabinieri per mantenere l'ordine durante i festeggiamenti per il Redentore. I militari, nel corso del fine settimana, hanno controllato almeno un centinaio di persone, oltre 60 imbarcazioni e elevato sanzioni per 5mila euro.

Denunce per rissa

I carabinieri del Lido e quelli del 4° Battaglione, mentre erano impegnati in un servizio di controllo a San Nicolò, sono stati attirati dalle richieste di aiuto di alcuni ragazzi che poco prima erano stati aggrediti da un gruppo di giovani albanesi, apparentemente per futili motivi. Ai militari è spettato il compito di effettuare gli accertamenti del caso, che hanno portato alla denuncia del gruppetto per rissa e lesioni personali.

Rave party

Ieri mattina, invece, i carabinieri del Lido hanno fermato una cinquantina di ragazzi nel bel mezzo di un rave party, iniziato con ogni probabilità la sera precedente. I militari hanno denunciato 5 giovani, quattro dei quali veneziani, per manifestazione musicale non autorizzata e invasione di terreni. A loro carico anche una sanzione per violazione delle normative anti-covid.