Lo sfogo di Judith: «Scartata al colloquio perché il titolare non vuole neri nel ristorante»

Dopo la pubblicazione del video su Facebook, Judith ha ricevuto decine di messaggi di sostegno. Molti di questi, racconta, arrivano da altre persone che a loro volta sono state discriminate per il colore della loro pelle. Judith ha 20 anni, è nata ad Haiti e in tenera età è stata adottata da una famiglia italiana. L'appuntamento per il "colloquio" era lunedì al ponte delle Guglie. Nell'offerta di lavoro, racconta, non era indicato il nome del ristorante, e l'incontro è stato talmente fugace che non c'è stato modo di risalire all'identità dell'uomo. «Non si è presentato, non mi ha neanche dato la mano - spiega - Ha detto che persone nere nel suo ristorante non ne vuole e subito dopo se n'è andato via. Mi sono sentita avvilita, ho deciso che era giusto raccontare la mia esperienza».