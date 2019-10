Recuperato il peschereccio affondato a Ca' Roman

Ieri pomeriggio si sono concluse le operazioni di recupero del motopeschereccio affondato nei pressi di Caroman la notte di giovedì scorso, quando l'imbarcazione si era schiantata contro una bricola dopo che il comandante aveva rifiutato i soccorsi. Le unità della guardia costiera di Venezia e Chioggia si erano portate sul posto al momento dell'incidente e avevano dato assistenza ai marittimi coinvolti. In queste ore, invece, hanno supervisionato e coordinato le operazioni di recupero, verificando inoltre che non ci fossero conseguenze per l'ambiente e ripristinando la percorribilità dell'area. Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare le cause dell'incidente e contestare le eventuali responsabilità del caso.