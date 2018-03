Lunedì si cercano i pezzi mancanti dello scheletro finito in canale: un tratto off limits

Confermate le operazioni per il tentativo di recupero dei pezzi ancora mancanti di uno scheletro (destinato alla mostra "Venice Secrets. Crime & Justice") che martedì scorso era finito nelle acque del canal Grande di Venezia. L'appuntamento è per lunedì: i sub professionisti si sono accordati con la polizia municipale di Venezia per il piano di recupero, che vedrà impegnata un'area di circa 200 metri quadri con interdizione alla navigazione e boe di segnalazione. La zona da investigare si trova nelle vicinanze dell'approdo dove lo scheletro è caduto in acqua, di fronte al Guggenheim.

Nuove immersioni

Il lavoro dei giorni scorsi ha permesso il ripristino di quasi tutto il reperto destinato all'esposizione internazionale in programma in laguna per fine mese. Ma le ricerche sono proseguite, visto che alcuni pezzi mancano ancora all'appello. Un'associazione subacquea di Jesolo, che aveva già operato con successo nel Veneziano altre volte, ha assicurato a Venice Exhibition, l'ente curatore dell'evento, che ci sono buone probabilità di recuperare i frammenti di braccio e di piede mancanti. L'obiettivo è ricostruire lo scheletro entro la presentazione ufficiale della mostra, prevista il 29 marzo.