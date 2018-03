Operazioni effettuate a Venezia martedì pomeriggio: verso le 16.30, dopo un'ora di ricerche, è stato trovato sul fondale uno dei pezzi mancanti del reperto destinato ad una mostra che sarà aperta tra qualche giorno. Il recupero è avvenuto a circa 5 metri dalla riva e a 3 metri di profondità. Un sub si è calato in acqua mentre altri due addetti gli hanno fatto assistenza rimanendo in comunicazione audio dalla barca