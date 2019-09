Vince il sì, lavoratori comunali approvano a maggioranza il contratto integrativo

La pre-intesa siglata fra parti sociali e Comune di Venezia a fine luglio, sulla parte economica e normativa del contratto decentrato dei dipendenti, è stata approvata a maggioranza dai lavoratori comunali con il 76% di voti favorevoli, al termine della consultazione oggi, 18 settembre.

Partecipazione

Sono stati 1.712 su 2.705 (pari al 63%) i lavoratori che si sono recati ai seggi presenti in molte sedi comunali, confermando la voglia di partecipazione già emersa nelle dodici assemblee svolte nella settimana precedente. «Straordinaria vittoria della democrazia - per Daniele Giordano Cgil, Mario Ragno Uil, Sergio Berti Csa e Gianpiero Bulla Rsu -. Un risultato che è andato oltre ogni più ottimistica previsione, dato che in questa consultazione le sigle Diccap e Cobas, che non hanno sottoscritto l’accordo oggetto del voto, sono state promotrici del “no” e hanno provato a bloccare il referendum. La votazione è ancora più rilevante se si considera che Diccap e Cobas, nelle ultime elezioni Rsu, hanno ottenuto più di 660 voti raggiungendo un 28% dei consensi. Questo risultato – concludono - ci dà ancora più forza per rivendicare un vero piano di assunzioni e un rilancio dei servizi. Ci siederemo ai tavoli con la forza delle persone che ci hanno dato fiducia per continuare la battaglia per far avanzare i diritti all’interno del Comune».