Tablet, smartphone, pc, fotocamere: trovata maxi refurtiva

Smartphone, tablet, computer, fotocamere e tanto altro. Una maxi refurtiva nascosta nell'auto e in casa di un 44enne marocchina è stata recuperata la scorsa notte dai carabinieri di Dolo. I militari hanno fermato il veicolo per un controllo stradale, scovando tutta la merce, del valore di decine di migliaia di euro, che era oggetto di furto.

Nello specifico sono stati sequestrati: otto smartphone, sei tablet, sette pc tra cui sei Mac, sette fotocamere digitali, sette obiettivi, tre borse griffate, cinque profumi, un navigatore, 28 paia di occhiali firmati e vari telai e ruote per biciclette da corsa, tra cui alcuni della marca Copollini. L'uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre sono in corso verifiche per risalire ai proprietari della merce.