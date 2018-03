Remo, passione tutta rosa: la pioggia non ferma l'entusiasmo per la Regata delle Donne

Nonostante la pioggia, si è svolta domenica mattina la XX edizione della Regata delle donne, la manifestazione con imbarcazioni tradizionali a remi promossa dalla Reale Società Canottieri Bucintoro e dall’Associazione Canottieri Giudecca, con lo scopo di diffondere la voga alla veneta tra le donne e incentivare la formazione di nuove leve.

Marzo Donna

La regata, che rientra tra le iniziative del programma “Marzo Donna 2018”, a cura del Servizio interventi di prossimità e Centro Donna della Direzione Coesione sociale Servizi alla persona e Benessere di comunità del Comune di Venezia, ha visto la partecipazione di 72 donne su 12 coloratissime caorline. Tra le concorrenti una giovanissima concorrente di Burano di soli 11 anni.

La premiazione

Le premiazione alla Giudecca, alla presenza della vicesindaco del Comune di Venezia Luciana Colle. “Lo sport è importante, lega le persone e le comunità – ha dichiarato - Grazie per l’attività che fate, che è passione e sacrificio, come ben dimostra l’esempio della giovane vogatrice, che nonostante il brutto tempo ha deciso di partecipare comunque alla manifestazione. La sua determinazione sia un modello per tanti suoi coetanei”. Dopo i ringraziamenti al Centro donna del Comune di Venezia, al Servizio regate e agli sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa, si sono svolte le premiazioni.

I risultati

1° posto - Rosa: Elena Almansi, Anna Mao, Claudia Nazzari, Viola Ghigi, Marta Signorelli, Camilla Bortolozzo

2° posto - Viola: Elisa Costantini, Elena Costantini, Silvia Bon, Nicole Zane, Camilla Conte, Eva Allegretto.

3° posto - Bianco: Jane Caporal, Thalitha Nicolini, Luigina Davanzo, Lisa Morucchio, Caterina Grassielli, Caroline Barray

4° posto: Silvia Scaramuzza, Gabriella Lazzari, Luisa Conventi, Giovanna, Zennaro, Diana Ferrara Emanuela Bertoli

5° posto: Maria Memo, Giuseppina Busetto, Paola Signoretto, Barbara Walzl, Benedetta Costantini, Veronica Nardin

6° posto: Anna Campagnari, Silvia Majer, Margaretha Breil, Marzia Bonini, Alessandra Brani, Sybille Lohausen

7° posto: Vally Zanella, Sara Busetto, Emanuela Barbiero, Chiara Ghirardo, Mariantonietta Falciglia, Sarah Ruth Smith

8° posto: Cristina Montin, Beatrice Santoro, Arsine Nazarian, Leida Tiozzo, Luisella Marzi, Sabrina Soleni

9° posto: Monia Costantini, Lisa Pavanello, Elisabetta Nordio, Daniela Costantini, Patrizia Visinoni, Nausicaa Cimarosto

10° posto: Deborah Lonicci, Sharon Vianello, Donatella Fongher, Anastasia Giada, Chiara Scarpi, Giorgia Turcato

11° posto: Giorgia Formentin, Ilaria Sainato, Tatjana Bolic, Silvana Eckert, Thule Dazzi, Noemi Formentin

12 posto: Rossana Nardo, Stefania Orio, Martina Ottolin, Maila Forzutti, Giovanna Todesco, Roberto Fassina