Regata della merla, si è svolta oggi l'undicesima edizione del Memorial Gino Zucchetta

Primo appuntamento della Stagione remiera amatoriale di Venezia domenica mattina, nelle acque antistanti la sede sociale del Gruppo sportivo artigiani a Cannaregio, con la Regata della merla, giunta ormai all'undicesima edizione, che come da tradizione si disputa l'ultima domenica di gennaio, nei giorni più freddi dell'anno, detti appunto "della merla". A rappresentare l'Amministrazione comunale era presente il consigliere delegato alle Tradizioni Giovanni Giusto.

La competizione

La competizione, che rientra nel calendario degli appuntamenti de "Le Città in festa", ha visto protagonisti gli atleti maggiorenni di tutte le società remiere di Venezia, di terraferma e della gronda lagunare, per una sfida su mascarete di costruzione "Amadi" di voga alla "valesana", cioè con due remi incrociati, lungo un percorso partito da Punta Sciopo, con giro del "paléto" all’isola di San Secondo sopra barena e arrivo in cantiere.

Vincitori

Ad aggiudicarsi la gara, bandiera Rossa, è stato Damiano Amedeo della remiera DLF Venezia. Al secondo posto, bandiera Bianca, Maurizio Molin della remiera Voga Veneta Mestre; al terzo, bandiera Verde, Damiano Allegretto della Remiera VogaeParaBurano e quarto arrivato, bandiera Azzurra, Antonio Trombetta della remiera Voga Veneta Mestre. La giornata si è poi conclusa con il consueto rinfresco e il tradizionale momento di aggregazione all’interno della struttura sociale.