Il giorno della Regata storica in canal Grande

Il varo della nuova bissona Nepomuceno sabato ha dato il via ad “Aspettando la regata”, la manifestazione all’Erbaria di Rialto. L’imbarcazione ha percorso il Bacino di San Marco e poi il canal Grande fino a raggiungere Rialto. Realizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con la Città di Praga e l’associazione Svatojànsky Spolek, dedicata a San Giovanni Nepomuceno, patrono di Boemia e protettore dei gondolieri, farà il suo esordio ufficale oggi, domenica primo settembre, alla Regata storica, accompagnando le altra due bissone comunali: la “Cavalli” e “Geografia”. La festa è proseguita con lo spettacolo "Aspettando la Regata... La barca dei comici", presentato dalla compagnia dei Comici, che animerà la Regata lungo il Canal Grande a bordo della “Barca dei comici”.

Le forze in campo

Significativo anche quest’anno l'impegno della protezione civile comunale nelle attività di assistenza allo svolgimento dell'edizione 2019 della Regata. Saranno 85 i volontari impegnati nel supporto alla polizia locale, alla capitaneria di porto e alle altre forze dell'ordine per prevenire eventuali rischi e criticità, e nel presidio delle zone nevralgiche della città storica, in particolare le rive lungo il percorso della Regata, a garanzia dell'ordinato afflusso di turisti e spettatori. I natanti, invece, contribuiranno a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, presidiando alcuni accessi acquei al Bacino di San Marco. Il coordinamento dei volontari sarà assicurato dai funzionari dell'ufficio comunale di protezione civile, che opereranno a Ca’ Foscari e nella sala operativa di via Lussingrande a Mestre.

📌 Venezia oggi risplende dei colori della Regata Storica, l'appuntamento principale per la Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni in laguna. La Regata sarà trasmessa su Rai2 oggi pomeriggio, uno spettacolo da non perdere!

🌐 https://t.co/MCms9TXMZ5 pic.twitter.com/3FWXl5wM7j — Luca Zaia (@zaiapresidente) September 1, 2019

Guardia costiera

Sono stati programmati e attivati i dispositivi di sicurezza per la manifestazione veneziana di domenica pomeriggio. Compiti dei mezzi nautici coinvolti nelle operazioni di controllo e supervisione dell’evento, sotto il coordinamento della guardia costiera, prevedono il monitoraggio del traffico acqueo nel corso del corteo e della regata e il pattugliamento durante tutta la manifestazione dei canali interessati. L’evento sarà preceduto dalla Red Regatta, veleggiata organizzata dall’associazione Vele al Terzo come coreografia e supporto alla Regata Storica. L’adeguato svolgimento di entrambi gli eventi (inizio alle 12) sarà garantito dalla costante presenza dei mezzi nautici e unità navali dispiegati, appartenenti a forze di polizia e di sicurezza e di enti e associazioni di supporto, sotto il coordinamento operativo della capitaneria di porto di Venezia.

Equipaggi

GIOVANISSIMI SU PUPPARINI A DUE REMI ORE 16.50

N° - COLORE EQUIPAGGIO 1 BIANCO GIANNI FILIPPO - LOMBARDO SEBASTIANO 2 CANARIN ZENNARO FILIPPO - CORDELLA SEBASTIANO 3 VIOLA VIANELLO FILIPPO - VIANELLO GIOVANNI 4 CELESTE RIGO LUCA - SABADIN GIORGIO 5 ROSSO BUSETTO DAVIDE - BALLARIN MANUEL 6 VERDE RUMONATO ROCCO - VENCHIERUTTI LUCA 7 ARANCIO GABURRO IVAN - CARLON PIER FILIPPO 8 ROSA ROSAN TOMMASO - BERGO ALESSANDRO 9 MARRON MARESCA FABIO - SCHIAVON NICOLO' RISERVA SCARPA DANIELE - SCARPA ALESSANDRO

UOMINI SU CAORLINE A SEI REMI ORE 17.10

N° - COLORE EQUIPAGGIO REMIERA SESTIERE/LOCALITA’ 1 BIANCO CECILIATI LIVIO - BONINI ALESSANDRO - VIANELLO GIANLUCA - BUSETTO NICOLA - CARRETTIN CLAUDIO - CAENAZZO RICCARDO FRANCESCANA CASTELLO 2 CANARIN ALMANSI MARINO - TAGLIAPIETRA SANDRO - MASSARO MARINO - MASSARI NICOLA - SENO GRAZIANO - ZENNARO EUGENIO JESOLO JESOLO 3 VIOLA LAZZARINI MARCO - VIANELLO ANTHONY - VIANELLO MARTINO - VIDAL FABIO - COSTANTINI CRISTIANO - PALASGO ENRICO SOC. CAN. TREPORTI CAVALLINO-TREPORTI 4 CELESTE COSTANTINI MATTIA - LAZZARINI GABRIELE - TRABUIO NICOLO' - SELLE VITTORIO - GHIGI LEONARDO - CECILIATI MAURO FRANCESCANA CAORLE 5 ROSSO MAO LEONE - VAGNATI ALESSANDRO - DAMIANO AMEDEO - FONGHER GIANLUIGI - MACCHION LUCA - BUSATTO SANUELE - CLUB NAUTICO S. MARCO LIDO 6 VERDE DEMARCO ALESSANDRO - SALVIATO RICCARDO - RIZZO GABRIELE - MOLIN MAURIZIO - VISNADI VALTER - RIGON IGOR VOGA VENETA MESTRE MESTRE 7 ARANCIO TAGLIAPIETRA STEFANO - ALEGRETTO DAMIANO - ZANE MATTEO - BUSETTO FEDERICO - VIANELLO CRISTIANO - VIANELLO DAVIDE VOGAEPARA BURANO 8 ROSA MARZI GULIELMO - BALLARIN LUCA - MENEGHINI PIETRO - COSTANTINI SIMONE - MORETTI TOMMASO - VEDOVA FILIPPO PORTOSECCO SAN PIERO IN VOLTA 9 MARRON FRANZATO MARCO - BOGNOLO GIUSEPPE - PREARO FRANCESCO - USCOTTI RENZO - BIGARELLO MASSIMILIANO - ZANGROSSI RENATO CANOTTIERI GIUDECCA GIUDECCA

DONNE SU MASCARETE A DUE REMI ORE 17.40

N° - COLORE EQUIPAGGIO 1 BIANCO SCHIAVON LUISELLA - VIGNOTTO LARA 2 CANARIN ARDIT ROMINA - MAO ANNA 3 VIOLA COSTANTINI FRANCESCA - NARDO ROSSANA 4 CELESTE BUSETTO GIUSEPPINA - MEMO MARIA 5 ROSSO TAGLIAPIETRA GIULIA - NORDIO ELISABETTA 6 VERDE COSTANTINI ELENA - COSTANTINI ELISA 7 ARANCIO DAVANZO LUIGINA - MONTIN CRISTINA 8 ROSA ALMANSI ELENA - CATANZARO ROMINA 9 MARRON TAGLIAPIETRA MAGDA - D'ALOJA SOFIA RISERVA CIMAROSTO NAUSICAA - VIANELLO MARIA CRISTINA

UOMINI SU GONDOLINI A DUE REMI ORE 18.10

N° - COLORE EQUIPAGGIO 1 BIANCO PAGAN GIULIANO - ROSSI MAURIZIO 2 CANARIN ORTICA ANDREA - COLOMBI JACOPO 3 VIOLA BERTOLDINI ANDREA - COLOMBI MATTIA 4 CELESTE DELLA TOFFOLA SEBASTIANO - BARINA SILVESTRI TOBIA 5 ROSSO MARANGON GIACOMO - LOMBARDO LUIGINO 6 VERDE VIGNOTTO RUDI - VIGNOTTO MATTIA 7 ARANCIO BUSETTO ROBERTO - BUSETTO RENATO 8 ROSA REDOLFI TEZZAT VITO - VECCHIATO SIMONE 9 MARRON ANGELIN ROBERTO - BARZAGHI FABIO RISERVA ZANIOL MATTEO - BREGANTIN GAETANO