Malore mentre si trova a Venezia, regina Paola del Belgio colpita da ictus

La regina Paola del Belgio, 81 anni, è stata colpita da un ictus mercoledì notte, mentre si trovava a Venezia. Sarà rimpatriata d'urgenza nel pomeriggio all'aeroporto militare di Melsbroek. Non è ancora chiara la gravità delle sue condizioni di salute. Nella tarda mattinata il marito, Alberto, ha raggiunto la consorte al nosocomio veneziano, scortato dai militari dell'Arma lagunari.

Ricoverata al Civile

La regina è stata condotta d'urgenza all'ospedale di Civile di Venezia, dove i medici hanno rapidamente completato l'iter diagnostico previsto per il caso clinico e sono intervenuti per tutto quanto necessario a stabilizzarne le condizioni, per consentirne poi, d’intesa con i familiari accompagnatori, un trasferimento in sicurezza nel Paese d’origine, dove proseguirà le cure che saranno ritenute necessarie. Il trasferimento, organizzato dalle autorità belghe in collaborazione con la dirigenza medica dell'ospedale Civile, si svolgerà nelle prossime ore, svolta ogni opportuna verifica.

Diversi problemi di salute

Secondo quanto aggiunge la Rtbf, la situazione sarebbe sotto controllo. Il Palazzo reale del Belgio non si è ancora espresso ufficialmente ma, afferma la tv pubblica, dovrebbe comunicare a breve e fornire più informazioni. La sovrana negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute. Si era infatti già sentita male una volta durante le vacanze in Italia nel 2015, a causa di un attacco di aritmia cardiaca. In seguito ha subito diverse fratture: prima si è rotta una vertebra nel 2016, poi un'anca nel 2017.