Dagli ombrelloni distanziati alla prenotazione online: 18 punti per una spiaggia sicura

Isolamento tra gli operatori e i clienti, servizi igienici presidiati e sanificati, pronto soccorso, cabine spogliatoio, raccolta rifiuti, divieto di stazionamento, posizionamento degli ombrelloni per il distanziamento sociale, prenotazioni on line. Sono alcuni dei 18 punti che le spiagge venete, riunite in Unionmare Veneto, propongono per riaprire in sicurezza in un documento condiviso e sottoscritto da tutte le delegazioni che compongono l'associazione, da Bibione a Rosolina (Rovigo).

«Spiagge aperte in sicurezza»

«Una proposta concreta - afferma il presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton - per partecipare attivamente alla formazione in corso tra Regione, Ulss, associazioni di categoria e Comuni, del protocollo che consentirà di aprire e gestire per l'estate 2020 le nostre spiagge in sicurezza». Il protocollo, condiviso da Faita Veneto, elenca 18 suggerimenti che seguono il percorso che il cliente effettua al suo arrivo allo stabilimento balneare, dalla biglietteria fino alla postazione ombrellone.