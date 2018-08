Dopo il tragico incidente di sabato, la salma della 14enne Sinziana tornerà in Romania

Partirà nel pomeriggio di oggi, per il suo ultimo viaggio verso la Romania, dove saranno celebrati i funerali, la salma di Sinziana Remina Todoran: la ragazzina di appena 14 anni deceduta tragicamente sabato scorso a causa dell’uscita di strada della Fiat Punto condotta dalla zia ventiduenne, rimasta lievemente ferita, e su cui la giovanissima vittima viaggiava come passeggera sul sedile anteriore.

L'incidente

L’incidente è accaduto attorno alle 19 a Torre di Mosto, in via Staffolo, a poche centinaia di metri da dove risiedeva la ragazza, che trascorreva sempre le vacanze estive con la mamma Dorina Violeta, la quale vive ormai da tempo nel piccolo centro del Veneto Orientale, dove lavora come badante. Zia e nipote stavano rientrando da una giornata spensierata trascorsa al mare quando all’improvviso la prima ha perso il controllo della macchina, che si è capovolta nel fossato a bordo strada schiacciando la minore.

Salma riconsegnata alla famiglia

Il pm della Procura di Venezia, Roberto Terzo, titolare del procedimento per omicidio colposo a carico della giovane conducente dell'auto, non ha ritenuto di disporre l’esame autoptico e ha già dato il nulla osta rimettendo la salma a disposizione della famiglia, che così ha potuto organizzare il rimpatrio alla volta della Transilvania, la regione della Romania dove la ragazzina viveva per la maggior parte dell’anno con il papà, nella città di Petrosani, e dove domenica saranno celebrati i funerali: la accompagneranno nel suo ultimo viaggio entrambi i genitori.

Accertamenti irripetibili

Il sostituto procuratore ha invece ritenuto necessario procedere agli accertamenti irripetibili sulla dinamica del tragico incidente per stabilirne con esattezza modalità e cause e ha nominato come proprio consulente tecnico l’ingegner Maurizio De Valentini: il conferimento dell’incarico avverrà il 13 settembre, alle 9.30, negli uffici della Procura veneziana. I genitori della ragazza, per essere assistiti, attraverso il consulente personale Riccardo Vizzi, si sono affidati a Studio 3A, che ha messo disposizione come consulente tecnico di parte per seguire le operazioni peritali cinematiche l’ingegner Pierluigi Zamuner.