Coltello contro la direttrice della farmacia: ruba 800 euro per saldare un debito

Ha un'identità il responsabile della rapina di ieri, mercoledì 18 dicembre, alla farmacia San Pietro di Cavarzere. Munito di guanti, completamente travisato e armato di un coltello a serramanico, dopo essersi impossessato dell’incasso di circa 800 euro e del telefono cellulare della direttrice, è fuggito a piedi. Le indagini dei carabinieri a individuarlo: è un operaio 38enne residente in provincia di Rovigo, che verso le 20 della sera stessa è stato bloccato vicino a casa sua.

Il debito

Il risultato si deve ai militari del comando stazione di Cavarzere e al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chioggia Sottomarina, che in poche ore sono risaliti all'uomo. A bordo di un'auto, con la quale si è poi allontanato dal luogo della rapina, dopo il primo tratto percorso a piedi, è stato trovato il coltello a serramanico e gli indumenti usati per il travisamento. Il cellulare della vittima, invece, sottratto per impedirle di dare subito l’allarme, è stato recuperato sulla Romea, a Rosolina (Rovigo). Il denaro è stato invece tolto di mezzo subito: usato per l’estinzione di un debito. L’indagato, dopo l’interrogatorio del pm Patrizia Ciccarese, nel quale ha ammesso il fatto, è stato denunciato in stato di libertà per rapina aggravata e porto illegale di coltello.