Ecco il cantiere del Ponte dell'Accademia, Zaccariotto: "A giugno sarà come nuovo" VD

Da una parte e dall'altra un agente di polizia locale a indicare la giusta direzione da prendere. Turisti "orfani" fino a giugno di una delle più belle viste sul Canal Grande, ma per un buon motivo: il restauro del Ponte dell'Accademia, che ora è arrivato ai gradini della campata, dopo lo smontaggio del rivestimento ligneo e l'inizio della pulizia delle strutture metalliche, nella parte inferiore del ponte. Serve togliere la ruggine e valutare le condizioni dell'acciaio. Da martedì i cittadini transiteranno all'Accademia sulle passerelle laterali: meno spazio ma nessun problema di "ingorghi". La prima giornata è filata via senza proteste o intoppi.

Verso le 13 si è portata in zona anche l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, per un sopralluogo: "I lavori stanno procedendo come da cronoprogramma - ha dichiarato - Ora l'intervento riguarderà i 165 gradini del ponte e si procederà a una valutazione accurata delle condizioni in cui versa l'acciaio sottostante al legno".

Si tratta di un intervento molto atteso a uno dei simboli di Venezia, che fa il paio con il restauro del ponte di Rialto finanziato da una società di Renzo Rosso, mister Diesel: "Credo che si stia accogliendo in modo positivo i lavori, non ci sono arrivate segnalazioni di lamentele - ha continuato l'esponente della giunta Brugnaro - La città vuole che questa amministrazione metta mano ai patrimoni della città, che vengono rimessi a nuovo grazie all'importante contributo dei privati, in questo caso da 1,7 milioni di euro. Questo intervento si aggiunge a quello che ha contraddistinto il ponte di Rialto".