Nuova vita per i mosaici di San Marco, restauri finiti: "Ora forse Basilica più bella di prima"

Si sono conclusi i lavori di restauro dei mosaici del portale centrale del nartece della Basilica di San Marco a Venezia. Si tratta di opere realizzate tra il 1094, anno di consacrazione dell'edificio religioso dedicato al santo patrono di Venezia, e la prima metà del Cinquecento. I lavori, dopo una serie di analisi anche con l'utilizzo di diapason e stetoscopi per scoprire eventuali distacchi non visibili, sono cominciati nel 2012, condotti da mosaicisti della Procuratoria di San Marco.

Il ricordo di Miani

Una attività segnata anche dalla morte per cause naturali di uno dei restauratori, Giambattista Miani, mentre era su un ponteggio. Miani è stato ricordato dal Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nel corso della benedizione dei mosaici al momento della riconsegna degli stessi allo sguardo dei fedeli e visitatori della Basilica. "Questi mosaici - ha detto il procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tessarin - che raffigurano la Vergine con il Bambino, i quattro evangelisti, otto apostoli, e San Marco in abiti pontificali, sono la prima immagine vista dai fedeli e non quando entrano ed è il più bel biglietto da visita della città. Forse abbiamo reso la Basilica più bella di quella che era prima".

Ora altri mosaici nel mirino

Un'opera, cominciata probabilmente da mosaicisti greci e poi proseguita da maestranze locali - una scritta in latino sotto San Marco è autocelebrativa del lavoro, fatto da fratelli mosaicisti nel 1545 - segno della bellezza, dell'accoglienza, offerta all'intera collettività, come ha evidenziato lo stesso Patriarca. I restauri sono stati seguiti da Ettore Vio, proto emerito, e Mario Piana, attuale Proto per la Basilica. I mosaici erano gravemente distaccati dal supporto murario e sono stati consolidati, poi è seguita una pulitura con impacchi basici. Ora i restauri riguarderanno alcuni mosaici attigui.