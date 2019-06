Viaggio nel restauro delle Procuratie vecchie di piazza San Marco | VIDEO

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio a gennaio, e il permesso di costruire del Comune di Venezia, parte il progetto di recupero delle Procuratie vecchie di piazza San Marco, commissionato da generali allo studio David Chipperfield Architects Milano.

I DETTAGLI DEL PROGETTO

Per la prima volta dopo 500 anni una larga parte delle procuratie sarà resa accessibile al pubblico. La storica sede ospiterà le attività di The Human Safety Net, l’iniziativa istituita da Generali per supportare le comunità più vulnerabili nei Paesi dove il gruppo è presente.