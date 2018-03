Revisione auto: sono 300 mila le auto non in regola in Veneto, 46 mila nel Veneziano

Sono più di 300 mila le auto private che in Veneto non sono in regola con la revisione, vale a dire il 10,32% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017. In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Verona (70.482), quella con i valori più bassi Belluno (10.864). Nel Veneziano un po' di 46 mila le macchine senza l'ok per circolare.

Situazione Italia

"Che il parco auto italiano non fosse giovanissimo era cosa nota (9 anni e 9 mesi l’età media delle nostre automobili secondo il dato dell’Osservatorio Facile.it aggiornato a settembre 2017) - scrive Facile.it - ma che addirittura un veicolo su quattro non fosse in regola con la revisione è oggettivamente allarmante". A ottobre 2017 non avevano avuto il necessario ok alla circolazione oltre 13 milioni di veicoli, in Italia. Se si restringe l’analisi alle sole vetture private la proporzione non cambia di molto. Non erano in regola oltre 7,4 milioni di veicoli, equivalenti al 19,50% del totale.

La maglia nera

Partendo da dati ufficiali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il portale ha potuto tracciare una mappa delle aree d’Italia in cui il fenomeno delle auto non revisionate è più forte. La prima parte dello studio ha considerato non solo le automobili private, ma il totale dei veicoli iscritti ai registri (quindi anche motocicli, mezzi pubblici, auto a noleggio e via dicendo). Su un totale di oltre 52.000.000 di mezzi, quelli non in regola con la revisione sono risultati essere poco più di 13.000.000. Declinando i numeri su base regionale, la Campania conquista a mani basse il primato, sia in termini assoluti (1.869.504), sia in proporzione al totale parco circolante con un inquietante 40,72% di mezzi che, in base alla norma, non potrebbero circolare.

Continuando a scorrere la classifica, alle spalle della Campania si trovano, per totale veicoli non revisionati, il Lazio (1.672.195) e la Lombardia (1.661.244). Se si leggono i dati in un’ottica percentuale, invece, la medaglia di argento è conquistata dalla Sicilia (36,87%) e quella di bronzo dalla Calabria (35,14%). "Sebbene in questi numeri rientri anche una minima percentuale di veicoli tuttora iscritti nei registri, ma magari non circolanti perché, ad esempio, fermi in aree private o per ragioni amministrative", spiega Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it. "Noi per primi siamo rimasti sorpresi dal vedere valori tanto elevati. Un’auto non revisionata ha importanti ripercussioni sia sulla sicurezza della guida, sia sulla qualità dell’aria che respiriamo e, quindi, sulla nostra salute; nessuno di questi fattori va sottovalutato".

Auto private

Riducendo l’analisi alle sole auto private purtroppo la situazione non migliora di molto. Al 31 ottobre 2017, su un totale di oltre 38.000.000 di vetture, quelle non in regola con la revisione erano ben 7.443.888. Identiche rispetto a prima anche le prime due posizioni in classifica; ancora una volta sul gradino più alto del podio la Campania (1.210.549 auto non revisionate) seguita dal Lazio (1.007.004). Al terzo posto si posiziona questa volta la Sicilia che, con 985.874 vetture non in regola con la revisione, supera la Lombardia ferma a 916.586. Se si guarda al valore percentuale, dopo la Campania (35,06%) si trovano la Sicilia (30,02%) e Calabria (28,67%).

I virtuosi

Invertendo l’ordine di lettura e puntando l’attenzione su chi invece è quasi sempre in regola: sul totale veicoli al primo posto risulta la Valle d’Aosta, con 40.334 mezzi non revisionati seguita da Molise (75.503) e Basilicata (119.832). In percentuale a guidare la classifica è invece il Trentino Alto Adige che con il 10,46% precede il Veneto (15,08%) e il Friuli Venezia Giulia (15,61%). Minimi i cambiamenti se limitiamo l’osservazione alle auto private: Valle d’Aosta, Molise e Trentino Alto Adige il podio dei valori assoluti; Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia quello dei relativi.