Aggredì due volte i poliziotti e venne assolto, il prefetto gli revoca protezione internazionale

Si era scagliato contro i poliziotti per due volte in due giorni, tanto da farne finire anche uno all'ospedale (con una prognosi di 40 giorni). Ora al 22enne del Gambia arrestato giovedì e venerdì, e poi assolto dal giudice, è stata revocata la protezione internazionale. L'assoluzione era stata definita assurda nei giorni scorsi dal segretario regionale Ugl-Fsp polizia di Stato, Mauro Armelao. Ci ha pensato la prefettura a gettare acqua sul fuoco, revocandogli l'accoglienza.

Le aggressioni

Tutto era iniziato lo scorso giovedì, quando il 22enne si è rifiutato di mostrare i propri documenti durante un controllo, aggredendo un agente e procurandogli la lussazione ad una spalla. Sono scattate per la prima volta le manette, qui è seguita la direttissima e la condanna a un anno di reclusione, pena sospesa. Portato in questura per il fotosegnalamento, il gambiano è andato in escandescenze, ferendo altri due poliziotti. Condotto in carcere a Santa Maria Maggiore, era stato poi assolto.