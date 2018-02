Revocato lo sciopero, domenica treni regolari

Treni regolari in Veneto: lo comunica il Gruppo Fs, annunciando che le segreterie regionali dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno revocato lo sciopero del personale mobile della divisione passeggeri regionale Veneto di Trenitalia, indetto dalla mezzanotte alle 21 di domenica 4 febbraio.

Disagi evitati nel giorno del volo dell'Angelo

Una decisione che certamente eviterà qualche disagio ai passeggeri, visto che l'agitazione era stata annunciata in una giornata da bollino rosso per gli accessi a Venezia. E considerato, come ricordato dal sindaco Luigi Brugnaro, che la maggior parte dei visitatori arrivano proprio "via rotaia". In questo caso i turisti si riverseranno in laguna, e in particolar modo in piazza San Marco, per la prima domenica di eventi nel salotto della città. Per intendersi, quella del volo dell'Angelo.