La Coop di Pellestrina ha riaperto

Ci sono voluti cinque giorni di duro lavoro e oggi, a una settimana dalla grande acqua alta che ha devastato l'isola di Pellestrina, riapre la Coop del Sestiere Zennari. «Grazie all’impegno dei suoi 21 lavoratori che hanno lavorato incessantemente per ripristinare gli scaffali allagati, le casse e l’operatività dei banchi frigo e con il prezioso supporto della protezione civile è possibile riaprire l’unico supermercato dell’isola», comunica la proprietà.

In queste ore difficili anche la Coop è al lavoro per cercare di ristabilire la normalità: il punto vendita di Pellestrina si aggiunge agli altri che in questi giorni, tra grandi difficoltà, hanno riaperto ritornando alla piena operatività: Lido Fuga, Lido Cipro, Lido Ca Bianca, Lido Cipro, Chioggia, Burano, San Felice, Giorgione, Giudecca, Castello; Italia, Murano, Piazzale Roma, Garibaldi, Rialto; oggi Campo Santa Marina, Mondo Novo, San Giacomo e domani San Polo. «Contiamo che da mercoledì tutti e 20 i supermercati di Venezia saranno operativi», scrive Coop, che «ringrazia tutti suoi dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo in queste condizioni fuori dall’ordinario», annunciando inoltre che «sono già attive iniziative di sostegno per i lavoratori che hanno subito danni tramite azioni di welfare aziendale».

Coop Alleanza 3.0 ha subito deciso di stanziare 25 mila euro che saranno messi a disposizione di Comune e protezione civile per i primi interventi di emergenza, con l’obiettivo di donare alle zone colpite almeno 100 mila euro. Sono fondi provenienti dall’iniziativa “1 x tutti 4 x te”, una nuova forma di ristorno, che con l’acquisto del prodotto a marchio Coop restituisce ai soci, alle comunità e al territorio parte dei proventi.