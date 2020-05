Riapre il Gran Caffè Quadri in piazza San Marco

Riparte gradualmente il Gran Caffè Quadri, storico locale in piazza San Marco a Venezia. Dal 28 maggio riprende il servizo all'esterno e nel bistrò interno al piano terra, con posti ridotti e sconti per i residenti che consumeranno; si dovrà attendere il 18 giugno, invece, per la prima cena nel ristorante vero e proprio, al primo piano del locale.

È la modalità scelta dalla famiglia Alajmo per questa "fase 2" dell'emergenza sanitaria. Giovedì, quindi, riaprirà solo il Quadrino, il bistrò di piano terra, riducendo da 30 a 14-20 i posti disponibili. Altri posti saranno disponibili ai tavoli esterni del locale. Per il ceo Raffaele Alajmo - riporta l'Ansa - «piazza San Marco è controllata dalla soprintendenza, che vieta ombrelloni di qualsiasi genere: se li avessimo potremmo far lavorare anche di giorno tutti i nostri dipendenti».